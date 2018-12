ММА Кървав сблъсък в стил "филм на ужасите" на UFC 231 (видео) 09 декември 2018 | 06:32 - Обновена 0 0 0 0 1 Гунар Нелсон (вече 17-3-1 ММА) направи сериозна заявка за пробив в топ 10 на полусредна категория след зловеща победа със събмишън срещу Алекс Оливейра (вече 19-5-2, 2 отменени резултата) в края на втория рунд на основния подгряващ двубой на UFC 231. Публиката в Торонто видя изключително атрактивен сблъсък, приключил в стил филм на ужасите, тъй като Нелсон зверски разкървави лицето на опонента си с десен лакът от "маунт" позиция и бързо се намести, за да го задуши от гръб. He roars again!



Welcome back, @GunniNelson! #UFC231 pic.twitter.com/APn2XMPQWt — UFC (@ufc) December 9, 2018

В първия рунд имаше по малко от всичко за любителите на смесените бойни изкуства в същинския смисъл на думата - двамата започнаха с размени от стойка, но бързо Нелсон притисна съперника до стената, а реферът на ринга правилно направи забележика на Оливейра да не се пази от тейкдаун с хващане на оградата. Впоследствие тейкдаунът бе осъществен и бразилецът имаше късмет, че не бе контролиран от гръб, като за секунди имаше опасност от събмишън. Vicious ground and pound! #UFC231 pic.twitter.com/0ZDTfnQKxH — UFC (@ufc) December 9, 2018 Последва преобръщане на позициите на двамата на земя и Оливейра започна да налага противника с мощен граунд енд паунд, като лицето на Нелсон бе сериозно зачервено. Той се опази от още поражения в края на рунда, заключвайки краката на съперника със своите. Последва преобръщане на позициите на двамата на земя и Оливейра започна да налага противника с мощен граунд енд паунд, като лицето на Нелсон бе сериозно зачервено. Той се опази от още поражения в края на рунда, заключвайки краката на съперника със своите. Blood just pouring out of Alex Oliviera's forehead like a faucet after Gunnar Nelson lands an huge elbow from full mount in round 2. #UFC pic.twitter.com/dfR1rx0RRd — Joey Oddessa (@MMAOdds) December 9, 2018

Двамата дълго се притискаха един друг до оградата в началото на втория рунд, преди Нелсон да осъществи тейкдаун 3 минути преди края. Въпреки че кървеше от носа си, той лесно навлезе в пълен гард, но не можеше да се възползва от позицията си лесно. Реферът ги предупреди да бъдат активни, а Нелсон от "маунт" опитваше да стигне до триъгълник, а около 60 секунди преди края се усети, че може да пробра и граунд енд паунд. Gunnar Nelson is a bad man. #UFC231 pic.twitter.com/zTb2f4on9V — Gavin Kinsel (@GavinKinsel) December 9, 2018 Той разкървави лицето на противника изключително брутално само с два ужасяващи лакътя, а след това майсторски го извъртя за риър некед чоук и стигна до успеха със събмишън - 4:17 минути от началото на рунда. Той разкървави лицето на противника изключително брутално само с два ужасяващи лакътя, а след това майсторски го извъртя за риър некед чоук и стигна до успеха със събмишън - 4:17 минути от началото на рунда.

