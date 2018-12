ММА Брутален нокаут за начало на UFC 231 (видео) 09 декември 2018 | 05:38 - Обновена 0 0 0 1 0 Дългоочакваната галавечер UFC 231 в Торонто, Канада започна с изключително вълнуваща и рядко срещано брутална битка в лека-тежка категория. Бразилецът Тиаго Сантос (20-6 MMA, 12-5 UFC) си спечели огромна доза нови фенове в световен мащаб, след като нокаутира по безапелационен начин седмия в ранглистата на дивизията Джими Манува (17-5 MMA, 6-5 UFC) само 41 секунди след началото на втория рунд. UFC 231 Santos getting his moneys worth tonight personal use no copyright intended winner by knockout 2nd Round #UFC231 #UFC pic.twitter.com/IqoxjkAlQD — User The Abuser (@BFORTHEV) December 9, 2018

Сантос за пети път излиза в октагона на UFC събитие тази година (първият в историята) и определено не разочарова, като специалисти и фенове в социалните фенове са категорични, че особено първият рунд между двамата е един от най-спиращите дъха през 2018-а. От самото начало двамата не спряха да правят размени в стойка и да опитват да се нокаутират с всеки удар. Thiago Santos is a BAD MAN!



WHAT A FIGHT!!! #UFC231 pic.twitter.com/bgloPCncRs — UFC (@ufc) December 9, 2018

Реално битката можеше да приключи и за 10 секунди, защото от самото начало Сантос нанесе тежки леви и десни крошета на противника си, но Манува оцеля. Впоследствие с течение на минутите пък бразилецът изпадна в беда от ръцете на съперника, като направи и грешно решение да пробва с акробатичен хайкик да се измъкне от напеченото положение. В тези секунди той нямаше енергия и сам провокира тейкдаун, но за негово щастие Манува не можа да стигне до желания събмишън чрез гилотина.

В края на рунда Сантос осъществи тейкдаун, но при само 11 секунди оставащи до края, не направи нещо значимо на земя. От самото начало на втората част размените в стойка продължиха и Сантос с две поредни брутални крошета в главата на противника си го просна по лице. Реферът в октагона моментално спря двубоя и нямаше нужда дори от граунд енд паунд за победата на бразилеца.

