Бокс Ломаченко прати Педраса два пъти в нокдаун и обедини поясите на WBA и WBO 09 декември 2018 | 08:30 - Обновена 0 0 0 0 10 Една от големите звезди в бокса Васил Ломаченко (12-1,9 КО) вече е шампион в лека категория на две организации, след като спечели с единодушно съдийско решение (119-107, 117-109 и 117-109) срещу Хосе Педраса (25-2, 12 КО) в битката за обединяване на поясите на Световната боксова асоциация и Световната боксова организация в "Медисън Скуер Гардън" в Ню Йорк. Vasyl Lomachenko wasn’t at his scintillating best (except in the eleventh round) tonight, but has still picked up two world titles in his first two fights at a weight class he doesn’t really even belong in yet. pic.twitter.com/Wvh5iEwPmk — Michael Benson (@MichaelBensonn) December 9, 2018 В 10-ия рунд Педраса отбеляза най-значимото си попадение в тялото на Ломаченко, което очевидно притесни украинеца и той значително повиши темпото в следващата част. Дотогава двамата се впускаха в размени, но предпазливо, като предпочитаха да се боксират в чистия смисъл на думата и до голяма степен по-техничният от двамата украинец имаше предимство. Чак в 11-ия рунд обаче Ломаченко нанесе ключови поражения на противника си, пращайки го в нокдаун след комбинации. Вместо да търси клинчове, за да оцелее сравнително невредим, Педраса не можеше да контролира дистанцията и отново бе пратен на земята. Останаха сериозни съмнения, че този път причината за нокдауна е удар под пояса. Независимо от това обаче бе цяло чудо, че Педраса оцеля въпросния рунд, защото реферът на ринга спокойно можеше и да прекрати по някое време канонадата на Ломаченко, тъй като опонентът му единствено се пазеше и изобщо не отговаряше на ударите. What a blow!



Watch Lomachenko and Pedraza put their titles on the line on ESPN: https://t.co/Q4ejErZ1PF pic.twitter.com/CPhqao4U9i — ESPN (@espn) December 9, 2018



Все пак, украинецът излезе на ринга за първи път от претърпяната операция на дясното рамо след последната му битка срещу Хорхе Линарес (45-4, 28 KO) през май месец. Като цяло двубоят се превърна в тактически сблъсък и мнозина фенове, предпочитащи ожесточените размени и любителите на нокаутите, може да са го определили за скучноват. Ломаченко не бе на обичайното изключително високо ниво и този му успех не бе толкова зрелищен, колкото някой от предишните осем поредни победи с нокаут.Все пак, украинецът излезе на ринга за първи път от претърпяната операция на дясното рамо след последната му битка срещу Хорхе Линарес (45-4, 28 KO) през май месец. Lomachenko landed *42 power punches* in Round 11 pic.twitter.com/SMw1bFsBlr — ESPN (@espn) December 9, 2018 Протежето на Флойд Мейуедър - Джервонта Дейвис (20-0, 19 KO) - нокаутира Педраса в седмия рунд през януари 2017-а и това досега бе единствената загуба на пуерториканеца, но той няма основания да претендира за съдийското решение. Ломаченко може и да не бе познатия хегемон на ринга, но все пак направи достатъчно за убедителна победа по точки, а можеше и да запише технически нокаут в 11-ия рунд, ако рефер на ринга бе някой по-малко търпелив. Според статистиката Ломаченко е пласирал успешно 240 от 738 опита за удар, докато опонентът му е бил двойно по-неактивен със 111 попадения от 931 опита. Украинецът също така е записал 158 силни удара от 345 опита, а съотношението на Педраса е 80 от 425. Правите удари с водещата ръка също са в полза на обединения шампион - 82 успешни от 393 опита срещу едва 31 от 506.

