Ракетата само на крачка от задминаване на Хендри и Дейвис в Йорк

Най-голямата снукър звезда Рони О'Съливан като на шега се класира на финала в Шампионата на Обединеното кралство, след като постигна поредната си убедителна победа в Йорк – 6:1 над Том Форд. За осми път в забележителната си кариера Ракетата ще спори за титлата в „Барбикан", а невероятната му поредица в турнира продължава – той е спечелил 26 от последните си 27 мача, тъй като спечели титлите миналата година и през 2014-а, а през 2016-а и сега стигна финала. "It would be fantastic to win."



25 years on from his first UK crown, @ronnieo147 now has a record seventh in his sights, as he beats Ford for the final of the 2018 @betway UK Championship! #baizeofglory pic.twitter.com/x8Wykyj8dW — World Snooker (@WorldSnooker) December 8, 2018



25 years on from his first UK crown, @ronnieo147 now has a record seventh in his sights, as he beats Ford for the final of the 2018 @betway UK Championship! #baizeofglory pic.twitter.com/x8Wykyj8dW — World Snooker (@WorldSnooker) December 8, 2018 О’Съливан ще спори за отличието със Стюърт Бингам или Марк Алън във формат 10 от 19, а ако спечели титлата, то тя ще е негова седма в Йорк и общо 19-а от турнирите на „Тройната корона”, с което би изпреварил легендарните Стив Дейвис и Стивън Хендри. Ronnie O'Sullivan flattens Tom Ford 6-1 to reach the final of the @betway UK Championship for an 8th time, where he awaits either Stuart Bingham or Mark Allen! #baizeofglory pic.twitter.com/6LTplnzXrJ — World Snooker (@WorldSnooker) December 8, 2018 Форд започна добре първия полуфинал в „Тройната корона” в своята кариера с брейк от 68 в първия фрейм, но оттам не спечели повече нито една партия. Гения от Чигуел направи серии от 122, 71 и 51, за да стигне впоследствие 49-ия ранкинг финал в професионалния си път.

