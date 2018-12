Една победа, която не промени нищо в класирането за Леверкузен и Аугсбург

Байер Леверкузен постигна трудна победа с 1:0 над гостуващия тим на Аугсбург в мач от 14-ия кръг в Бундеслигата. Двата отбора влязоха от много сходни позиции в първенството в този сблъсък, след като домакините бяха на 11-о място в класирането с 15 точки и едва две победи в последните си пет срещи, докато гостите бяха на 14-о място с 13 точки и три поредни загуби.

Домакините контролираха изцяло срещата, но трудно достигаха до чисти положения, които да представляват реална заплаха пред вратаря Андреас Луте. В 10-ата минута се стигна до първото по-опасно положение, след като Чарлес Арангис отправи хубав удар, но Луте се намеси добре. В 25-ата минута отново Арангис отново отправи опасен удар, който обаче не попадна в очертанията на вратата. В 30-ата минута се стигна до най-опасното положение за “аспирините” през първата част, когато удар на Чарлес Арангис бе спасен, но топката се озова в Кевин Воланд, който се оказа очи в очи със стража на гостите, но вратарят скъси разстоянието и не допусна попадение.

През втората част нещата на терена не се промениха особено, тъй като Аугсбург така и не съумяваше да изнесе играта в предни позиции и основно се бранеше. Едва в 75-ата минута обаче Байер Леверкузен успя да достигне до попадението, когато центриране отдясно на Ларс Бендер достигна до резервата Лукас Иларио, който се бе появил на терена само две минути по-рано, около точката на дузпата, а той я прати в мрежата.

Едва след гола гостите направиха плах опит да изнесат събитията и пред отсрещната врата, като в 78-ата минута мееле след изпълнение на корнер едва не доведе до изравнително попадение, а само три минути по-късно резервата Жи Дон-Вон удари греда след отлична атака. Така домакините грабнаха трите точки, но не успяха да отлепят до 11-ата позиция, но са разделени само от головата разлика със заемащия 10-ото място Майнц 05. Аугсбург също отново е на 14-ата позиция.

When you look at the other league results and realize your 3 points aren’t going to move you up the table at all... pic.twitter.com/WcSoOrKEuk