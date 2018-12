Волфсбург и Хофенхайм не се победиха във вълнуващ двубой

След днешния резултат разликата от три точки между двата отбора се запазва. Хофенхайм заема 6-а позиция с актив от 22 точки, а Волфсбург е 9-и с три точки по-малко.

Хърватинът бе на левия фланг, навлезе навътре и пусна добро подаване към Белфодил в наказателното поле. В 28-ата минута Волфсбург достигна до равенството. С голяма доза късмет домакините заличиха изоставането си след автогол на Ермин Бичакчич. Бранителят вкара неспасяем гол с глава в собствената си врата след остро центриране от десния фланг.

46 And we're back - come on, Wolves! #VfLWolfsburg #WOBTSG | 2-1 pic.twitter.com/qhdbhbiNmh

#TSG is keeping it varied: Nico #Schulz is switching between the left back position and the left wing going forward. He's proving very effective in both areas!



2-1 (56')#WOBTSG pic.twitter.com/1AYaC4hQhq