Дейна Уайт отново скочи на Тайрън Уудли

Президентът на UFC Дейна Уайт скочи за пореден път на един от своите шампиони Тайрън Уудли. Американецът вече от доста време е носител на пояса в полусредна категория. Според боса на най-популярната ММА организация голямата звезда не желае да участва в мачове, а само да бъде шампион.

