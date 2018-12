Мач ще има! Последният опит на Бока не успя

Опитът в последната минута буквално на Бока Хуниорс да спечели служебно Копа Либертадорес срещу Ривър Плейт претърпя неуспех, след като жалбата им беше отхвърлена от Арбитражния съд по спорта (КАС).

"Генуезците" подадоха жалбата тази сутрин в Лозана заради пострадали играчи при атаката на фенове на Ривър срещу клубиня автобус. Най-напред Южноамериканската футболна конфедерация отхвърли жалбата на клуба да му бъде присъден трофеят по служебен път. Това наложи по реда златистосините да потърсят помощта на КАС.

Boca Juniors have had a late attempt to suspend Sunday's Copa Libertadores final second leg rejected.



