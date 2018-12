Сан Антонио не остави шансове на ЛеБрон и Лейкърс

Сан Антонио постигна убедителна победа над Лос Анджелис Лейкърс със 133:120. ДеМар ДеРозан наниза 36 точки и добави 9 асистенции за успеха на Спърс. ЛеБрон Джеймс бе най-полезен за Лейкърс с 35 точки, 11 асистенции и 8 борби, но усилията му не бяха достатъчни.

Started off the weekend and the homestand with a big W. #GoSpursGo pic.twitter.com/cjPjRuiyzH