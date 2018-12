И Милуоки стана жертва на завръщащата се мощ на Голдън Стейт

Шампионът Голдън Стейт победи Милуоки със 105:95 тази нощ. Клей Томпсън и Стеф Къри реализираха по 20 точки за Уориърс, които печелят трето поредно гостуване и постепенно започват да навлизат в познатата от последните години форма, след като записаха няколко поредни негативни резултати и серия от загуби, която не бе позната на отбора от 2013-а насам. Янис Антетокунбо се отличи с 22 точки за Милуоки.

A between-the-legs dime to a corner splash?



Call that our @StateFarm Assist of the Night. pic.twitter.com/EOJtwM8PDs