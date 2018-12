Зимни спортове Световният шампион Нейтън Чен защити титлата си от финала на Гран При 08 декември 2018 | 11:47 0 0 0 0 0



View this post on Instagram A post shared by ISU Figure Skating (@isufigureskating) on Dec 7, 2018 at 10:09am PST Втори остана олимпийският и световен вицешампион Шома Уно (Япония) с 275.10 точки. Кореецът Джун-ван Ча е трети с 263.49 точки. 17-годишният Ча, който е дебютант на финал на Гран При, беше четвърти след кратката програма, но получи трета оценка за волната и се качи на почетната стълбичка.



Световните вицешампиони Медисън Хюбъл и Закари Донъхю (САЩ) спечелиха ритмичния танц при танцовите двойки с най-добър резултат в кариерата си - 80.53 точки. Те не са печелили медал от финал на Гран При до момента. Втори са Шарлен Гиняр и Марко Фабри (Италия) със 78.30, следвани от руснаците Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Русия) със 77.33.



При спортните двойки лидери след кратката програма са Пън Чън и Цзин Ян (Китай) със 75.69 точки.

След тях в класирането са руските дуети Наталия Забияко и Александър Енберт със 75.18 и Евгения Тарасова и Владимир Морозов със 74.04 точки.



Във Ванкувър успоредно с финала на Гран При за мъже и жени се провежда и състезание за юноши и девойки. При юношите шампион стана 13-годишният канадец Стивън Гоголев, който влезе като резерва сред шестте най-добри за сезона. Той завърши със сбор от 233.58 точки, след като беше втори в кратката и спечели волната програма. Гоголев е най-младият победител в турнира - едва на 13 години и 351 дни. Предишният рекорд принадлежеше на японеца Юдзуру Ханю - 14 години и 362 дни.



Титлата при юношеските танцови двойки спечелиха София Шевченко и Игор Еременко (Русия) със 170.66 точки. Състезанието продължава тази нощ с волната програма при девойките и жени, при танцовите двойки и при спортните двойки.



