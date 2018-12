Бокс Кой може да спре Ломаченко? 08 декември 2018 | 09:14 0 0 0 0 0 Васил Ломаченко се утвърди като един от най-класните професионални боксьори от всички категории след забележителните осем поредни победи с нокаут. Двукратният олимпийски шампион прегази всички големи имена, които бяха хвърлени срещу него. Am I totally insane for thinking #LomaPedraza goes rounds? Pedraza is a tad taller and longer than Jorge Linares, 6" reach advantage over Loma. #boxing #MonteroOnBoxing #LomachenkoPedraza #Lomachenko #NYC#MSG #Ukraine #PuertoRico pic.twitter.com/gfdtjQGPlj — Michael Montero (@MonteroOnBoxing) December 7, 2018 В събота вечер невероятният техничар ще бъде тестван срещу още една звезда – пуерториканеца Хосе Педраса. За трети пореден мач Ломаченко ще се бие в Меката на бокса – „Медисън скуеър Гардън“. Емблематичната зала в Ню Йорк стана свидетел на забележителните победи над кубинския феномен Гийермо Ригондо и опасния Хорхе Линарес. В тези срещи украинецът показа две от своите лица. В първата успя да надиграе и пречупи Ригондо, като не му остави никакви шансове. За сметка на това Ломаченко се озори сериозно в битката с Линарес. Беше пратен в нокдаун, а резултатът вървеше равен след девет изиграни рунда в картите на съдиите. Точно когато всички очакваха, че най-сетне митът за невероятния украинец ще бъде развенчан Вася показа защо през последните три години се говори непрекъснато за него. Невижданото съчетание от техника, скорост, експлозивност и точност шокира всички съперници на Ломаченко. Неговите 11 победи (9 с нокаут) и една единствена загуба не са много респектиращи, но за сметка на това само за тези 12 мача стана световен шампион в три различни категории. Със своя атрактивен стил той е един от фаворитите за боксьор на годината заедно с неговия добър приятел и съотборник Олександър Усик. Именно победителят от Световните боксови серии е един от четиримата боксьори, които са пред Ломаченко в класацията за най-добър шампион от всичките категории, според „Боксрек“. Там лидер е непобедената звезда в полусредна категория Терънс Крауфорд. Втори е Сол Алварес, а четвърти - старият познайник на мексиканеца Генади Головкин. Ако успее да победи Педраса (25 победи, 12 с нокаут и 1 загуба), Ломаченко почти сигурно ще се придвижи до третата позиция. Освен това ще прибави и пояса на Световната боксова организация в лека категория към титлата на Световната боксова асоциация. Пуерториканецът е способен боксьор, който не притежава внушителна ударна мощ, но за сметка на това ще разчита на предимство в ръста (3 см) и обсега (14 см). Той има два пъти повече мачове и е побеждавал сериозни имена като Андрей Климов, Стивън Смит и Реймундо Белтран. Единствената загуба в неговата кариера е с нокаут от протежето на Флойд Мейуедър - Джервонта Дейвис. Name a better duo... I’ll wait#LOMA #Lomachenko pic.twitter.com/OKzChluwuw — SimSimalCharlie (@SimSimalCharlie) December 6, 2018 На пръв поглед задачата на Ломаченко изглежда по-лесна в сравнение с първите два мача, но точно тук той може да стъпи на динена кора. Досега винаги предизвикателствата са извличали най-доброто от украинеца. Нещо подобно се случи с неговия сънародник Олександър Усик, който едва не направи грешна стъпка срещу Майрис Бриедис и позволи на Тони Белю да диктува събитията в първите четири рунда. Ломаченко вече е получавал удар с мокър парцал. Едва във втория си мач той беше сюрпризиран от Орландо Салидо. Тогава загуби с 1:2 съдийски гласа. В следващия двубой беше също близо до поражението срещу Гари Ръсел – младши. Оттам насетне между въжетата излизаше съвсем различен боец. Пред Ломаченко не останаха много предизвикателства в тегловата дивизия, след като Майки Гарсия реши да качи две категории и да се изправи през март срещу друга непобедена звезда Ерол Спенс – младши. Има огромна вероятност украинеца да замине за Великобритания през пролетта, където да се бие с местния любимец Антъни Крола. Другият вариант пред него е да търси атака на световна титла в четвърта категория. Педраса беше обявен за тотален аутсайдер на букмейкърите, но той е наясно, че с разумна игра и подценяване от страна на голямата звезда, може да хвърли най-голямата бомба за 2018-а.

