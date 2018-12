Тингес Бьо спечели първия спринт за сезона, Краси Анев влезе в първите 30

Норвежецът Йоханес Тингес Бьо спечели първия спринт за сезона от Световната купа по биатлон в Поклюка (Словения). Бьо измина 10-километровото трасе за 23:46.3 минути и триумфира, въпреки че пропусна една мишена във втората си стрелба от положение прав. За норвежеца това е първия успех за сезона и 23-и индивидуален в кариерата му. Втори на 16.1 секунди остана Антонен Гигона (Франция), а трети на 16.4 секунди финишира Александър Логинов (Русия). Двамата не пропуснаха мишена в двете стрелби.

Johannes Thingnes Bø fastest course time again and with only one penalty loop he wins and also takes over the overall World Cup lead https://t.co/gHpcDe5yST pic.twitter.com/iFYVY64Bz2