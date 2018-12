Звезди на Арсенал уловени да купонясват с райски газ

EXCLUSIVE: Arsenal footie aces filmed passing out in hippy crack club binge https://t.co/jVtRTr2PGi — The Sun (@TheSun) December 7, 2018

Британският таблоид The Sun публикува снимки и видео (в интернет изданието си), показвайки как четирима футболисти на Арсенал се забавляват, вдишвайки наркотичното вещество райски газ. Александре Лаказет Пиер-Емерик Обамеянг използвали забранената субстанция, за да си повдигнат духа на скъпарски купон.Според The Sun 19-годишният Гендузи се замаял най-сериозно и дори изпаднал в безсъзнание от упоителното вещество. "Райското" парти било украсено от 70 момичета, както и от водка и шампанско на стойност 30 хиляди паунда. От " Емиратс " излязоха с официално съобщение по случая: "Ще бъде говорено с футболистите и ще им бъдат припомнени техните отговорности като представители на клуба".Снимки: The Sun