Сезонът за Роб Холдинг приключи

Холдинг, който ома 16 мача за Арсенал през този сезон, ще бъде опериран в следващите дни, а периодът на възстановяване ще продължи между шест и девет месеца, съобщават от клуба.

Добрата новина за Унай Емери е, че капитанът Лоран Косиелни, който лекуващо дълго време травма в ахилеса, вече е възстановен и ще се завърне е игра най-късно през следващата седмица.

We can confirm that Rob Holding has ruptured the anterior cruciate ligament of his left knee

Just want to say a big thank you to all the fans, players and staff members for the support during the past couple of days. Gutted to get injured during a strong period for the team! pic.twitter.com/EC466il7aG