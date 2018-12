Лидерът Тампа Бей мина и през Бостън

Лидерът в класирането Тампа Бей се справи с 3:2 срещу Бостън у дома с голове на Матийо Джоузеф и Антъни Сирели вкараха в началото на третата част, като това е пета поредна победа над този съперник. Тампа Бей има 45 точки, един от двата отбора с повече от 40 точки.

Final numbers from tonight’s 3-2 win over Boston! #BOSvsTBL | #GoBolts pic.twitter.com/Aer0ZVyjLa

След като Джоузеф вкара 2:40 след началото на третата част, Сирели се разписа от близо 1:23 минути по-късно и направи 3:1. Дейвид Крейци намали на 2:3 1:45 преди края на мача. Брайдън Пойнт също беше точен за лидерите, а вратарят им Люи Домингю спаси 33 удара.

Your @sonnysbbq goal of the game: Cirelli goes to his backhand, shorthanded. #BOSvsTBL pic.twitter.com/BLIrOcwr0i