Бойни спортове Bulgaria ON AIR със специални дневници от световното и европейско първенство по карате киокушин 07 декември 2018 | 11:14 0 0 0 0 0 Bulgaria ON AIR е подготвила специални дневници с най-важното от Световното и Европейско първенство по карате киокушин, което се провежда от 7 до 9 декември във Варна. До края на първенството, след късната емисия на Новините ON AIR от 21:30 часа, зрителите на политематичната телевизия ще могат да видят обзор на най-интересните и вълнуващи срещи по време на двете първенства.



Елитът на световния киокушин пристигна в България за двете изключително мащабни събития – 2-ото Европейско първенство за жени, мъже и ветерани и 6-ото Открито Световно първенство за юноши и девойки. И двата шампионата ще се проведат паралелно в Двореца на културата и спорта в града.



Участие в състезанията ще вземат над 1000 състезатели, треньори и съдии от цял свят. Най-голяма е руската група – със 118 състезатели – 19 при мъжете и жените и 97 при подрастващите. На второ място е Казахстан с 83 представители, като всичките са при юношите и девойките. Българските състезатели са 82 – 13 при възрастните и 69 при малките.



Всичко най-важно от Световното по карате киокушин гледайте в ефира на Bulgaria ON AIR до 9 декември след късната емисия на Новините ON AIR, от 21:30 часа. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 117

1