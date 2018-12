Зимни спортове Красив гол на Детройт поднесе сензацията и срази Торонто 07 декември 2018 | 11:05 0 0 0 0 0 С красив гол на Дилън Ларкин 2:48 след началото на продължението Детройт се наложи с 5:4 над Торонто като гост, въпреки че преди това пропиля аванс от три гола. Густав Нюквист пресече шайба на домакините, прехвърли я над стиковете на двама защитници и изведе Ларкин сам срещу вратаря Гарет Спарк, който пусна шайбата между корите. Bernie gets a glove on it for tonight's Play of the Game Presented by: @belkin. #DETvsTOR #LGRW pic.twitter.com/WbSN7A6VK5 — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) December 7, 2018 Нюквист добави още един гол и пас, а Майк Грийн също се отличи с гол и пас. Джонатан Ериксон и Люк Глендининг също бяха точни, като още до почивката резултатът стана от 0:1 до 3:1. Андреас Йонсон и Каспери Капанен се отличиха с гол и асистенции за Торонто, който остава на 2-о място в Атлантическата дивизия с 41 точки. Детройт е на 6-а позиция в същата дивизия с 30 точки. .@Dylanlarkin39 would like a hug now, @AndreasA86. pic.twitter.com/hY1qecajLy — NHL GIFs (@NHLGIFs) December 7, 2018 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 96

