Снукър Тръмп и Дин отпаднаха, но Воина продължава в UK Championship 07 декември 2018 | 01:58 Кайрън Уилсън продължава да се наслаждава на най-силната година в кариерата си, след като категорично надделя над един от най-непоколебимите майстори на щеката в последните години - Бари Хоукинс - с 6:2. Така Воина за първи път стигна четвъртфиналите на Шампионата на Обединеното кралство по снукър, а досега никога не беше прескачал втори кръг. That's a wrap in the Last 16!



See quarter final lineup in the @betway UK Championship at https://t.co/DPBQv3McF7 pic.twitter.com/PJS2IFh010 — World Snooker (@WorldSnooker) December 6, 2018

2018-а наистина е забележителна за Уилсън, който успя да стигне първия си финал в "Мастърс", след това първия си полуфинал на Световното първенство, а този сезон грабна титлите в "Пол Хънтър Класик" и Световното първенство с шест червени. Kyren Wilson is through to make his first ever appearance in the quarter finals of the @betway UK Championship, winning 4 frames on the spin to wipe out Barry Hawkins 6-2!#baizeofglory @betway pic.twitter.com/485U2j4ggx — World Snooker (@WorldSnooker) December 6, 2018

Двамата с Хоукинс вървяха близо един до друг преди интервала, като серии от 69 и 49 изведоха Уилсън до аванс от 2:1, но Ястреба отговори със сенчъри от 102 за 2:2 на почивката. След нея Воина бе безмилостен на зеленото сукно и грабна всичките четири партии с поредици от 95, 78, 81 и 61.

Следващият му съперник ще бъде Стюърт Бингам - световният шампион от 2015 година, който горе-долу по същото време се разправи със същия резултат 6:2 със Съни Акани. За Бингам това е шести четвъртфинал в UK Championship, като направи топ брейк от 117.

Big quarter final clash coming up!



See quarter final lineup in the @betway UK Championship at https://t.co/DPBQv3McF7 pic.twitter.com/PJS2IFh010 — World Snooker (@WorldSnooker) December 6, 2018

Stuart Bingham sets up a great match with Kyren Wilson in the Last 8 of the @betway UK Championship, beating Sunny Akani 6-2 tonight in York #baizeofglory pic.twitter.com/JFaXEOWQPm — World Snooker (@WorldSnooker) December 6, 2018 По-рано в четвъртък бяха записани наистина изненадващите резултати в турнира - фаворитите Джъд Тръмп и Дин Дзюнхуей отпаднаха безславно, присъединявайки се към Джон Хигинс, Марк Селби и Марк Уилямс.

Един от най-бавно играещите състезатели в световния тур Мартин О'Донъл (121-ви със средно 29.51 секунди на удар) постигна най-гръмката победа в кариерата си, елиминрайки Дин с 6:4. Със същото цифрово изражение пък Джо Пери - финалистът в "Мастърс" 2017 - изхвърли от борбата за титлата Тръмп.

Световният номер 59 О'Донъл никога досега не беше печелил дори мач в Йорк, но със солидното си представяне на масата си заслужи най-тлъстия чек в кариерата от 22 500 паунда до момента. Той ще се изправи срещу суперзвездата Рони О'Съливан в любопитен четвъртфинален сблъсък. Martin O'Donnell is enjoying the best season of his career so far, having just reached his third ranking quarter final after toppling Ding Junhui.



Ronnie O'Sullivan awaits in the next round... #baizeofglory @betway pic.twitter.com/zc2zujB0r0 — World Snooker (@WorldSnooker) December 6, 2018

Трябва да се отбележи, че О'Донъл прави значителен прогрес през този сезон, след като преди не бе преминавал изобщо осминафиналната фаза на какъвто и да е турнира, а вече през настоящата кампания има на сметката си три четвъртфинала - този в Йорк, както и в Шампионата на Китай и Международния шампионат.

Шампионът от 2011 година Тръмп пък не можа да продължи инерцията си от спечеления трофей в предишния от календара ранкинг турнир в Северна Ирландия и за пореден път не оправда големите очаквания в събитие от "Тройната корона". 44-годишният Пери, който е 21-ви в световната ранглиста, обърна резултата от 1:3 със сенчъри брейкове от 100 и 136 - вторият от които в решителния десети фрейм.

Програма на 1/4-финалите в Йорк:

Рони О'Съливан - Мартин О'Донъл от 15 часа в петък

Джо Пери - Том Форд от 15 часа в петък

Стюърт Бингам - Кайрън Уилсън от 21 часа в петък

Марк Алън - Стивън Магуайър от 21 часа в петък

