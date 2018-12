Тенис Надал потвърди участие в един от любимите си турнири 06 декември 2018 | 20:21 0 0 0 0 0 Рафаел Надал потвърди участието си на турнира на клей от категория ATP 500 в Барселона. ,,Още веднъж искам да обявя официално, че ще участвам в Барселона. Следващата година ще бъде специална за мен, тъй като предстои 15-ия път, в който ще се състезавам на този турнир. Ще се видим в Барселона през април“, сподели Надал. Insane view to watch Rafa in action practicing at the Australian Open! #tennis #tenis #rafa #nadal pic.twitter.com/czC8QHmJdv — tennis news chan 1 (@tennisnewschan1) December 6, 2018 32-годишният тенисист ще се бори за 12-та си титла в испанския град. Надал не е участвал в турнир от US Open насам, когато се отказа на полуфинала срещу Хуан Мартин дел Потро поради тендинит на коляното. След това той имаше проблеми в коремната област, а се подложи и на операция на глезена. Испанецът ще се завърне в официален мач на турнира в Бризбън в началото на следващата година, преди да вземе участие на първия турнир от Големия шлем Australian Open. 32-годишният тенисист има едва три загуби в кариерата си в Барселона – през 2003 от Алекс Кореча във втори кръг, през 2014 от Николас Алмагро на четвъртфинал и през 2015 от Фабио Фонини в трети кръг. tennis24.bg

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 793 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1