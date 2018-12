Спалети: В нашите ръце е шансът ни да настигнем Ювентус

“Те ще загубят, ако си мислят само как да ни спрат. Играем, за да бием всеки отбор, но сега го вярвам по-силно. В момента тимът се развива и става все по-завършен по отношение на поведението. Напоследък имахме някои добри мачове. Все още ни липсва концентрация по време на мачовете, но сме голям отбор, що се отнася до имената и как четем играта. Трябва да мислим, че отборите, срещу които се изправяме, не са толкова силни и че не могат да ни препънат. За мен няма как да се предадем срещу Ювентус. Нещата приключват, когато спреш да се опитваш и не си убеден в качествата си, а не, когато загубиш мач. Има голяма пропаст на върха и лошата новина е, че ще е трудно да ги настигнем. Но добрата е, че това е първата крачка и е в нашите ръце”, започна той на пресконференцията си пред мача.

Luciano Spalletti claims catching #Juventus ‘is in #FCIM 's hands’, starting with the #DerbyDItalia tomorrow https://t.co/Pg598DgghV #JuveInter #SerieA pic.twitter.com/PRaRL5MFJa

| #Spalletti: "We need to play with personality and character. I've seen a good sign in recent games." #JuventusInter pic.twitter.com/FlGkJ0DF0X