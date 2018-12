Борнемут загуби Люис Куук за девет месеца

Полузащитникът на Борнемут Люис Куук ще отсъства от игра в следващите девет месеца, след като получи сериозна травма на коляното при успеха с 2:1 над Хъдърсфийлд във Висшата лига във вторник.

Lewis Cook has ruptured his ACL and will now miss six-to-nine months.



Our thoughts are with you, @lewiscook_.#afcb https://t.co/ekIqRnMr7h