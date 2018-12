Зимни спортове Юлия Джима спечели на 15 км в Поклюка, Емилия Йорданова завърши на 55-о място 06 декември 2018 | 17:50 - Обновена 0 0 0 0 1

It's a first time win for Yuliya Dzhima! #POK18 pic.twitter.com/rJ0GHaxUDu — IBU World Cup (@IBU_WC) December 6, 2018

28-годишната Джима, която беше с 94-и стартов номер, повали всичките 20 мишени и измина трасето за 43:06.6 минути. За нея това е първа индивидуална победа в кариерата за Световната купа.

Джима е олимпийска шампионка с щафетата на Украйна от Игрите в Сочи 2014.



Втора завърши Моника Хойниш от Полша с една пропусната мишена и изоставане от 5.9 секунди. Това е най-доброто й класиране в кариерата.

Маркета Давидова от Чехия се нареди трета с пасив от 16.5 секунди и една грешка в стрелбата. Тя достигна до първи подиум в кариерата си.



Олимпийската шампионка от Пьончан 2018 в дисциплината Хана Йоберг (Швеция) завърши осма с два пропуска и пасив от 49.1 секунди.



Носителката на Световната купа Кайса Макарайнен (Финландия) остана едва 30-а с четири грешки и на 2:12.6 минути след победителката.



От българките с най-предно класиране е Емилия Йорданова, която се нареди 55-а с три пропуснати мишени и изоставане от 4:14.2 минути.



Десислава Стоянова е на 68-о място с четири грешки и пасив от 5:10.8 минути, а Даниела Кадева остана 85-а с четири пропуска и на 7:07.3 минути след победителката.



