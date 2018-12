Реферът на Уайлдър-Фюри се защити от обвиненията за бавно отброяване

Реферът на ринга на мегабитката Дионтей Уайлдър - Тайсън Фюри Джак Рийс се защити от обвиненията, че е отброявал бавно при втория нокдаун в актива на американеца в последния рунд. Самият Уайлдър публикува видео, на което е прикачил хронометър и според него Фюри се изправя на крака след преминаването на 10-те секунди.

#AndStill

Keep the vids coming for The Sick MFs That hate I won, The Blind MFs that can’t face reality and the MFs that just don’t want to see US Succeed #BombZquad #YouKnowWhoYouAre #AllTalkGoodTalk pic.twitter.com/xshY9RDgSX