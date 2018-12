Уест Хам ще се оправя без Арнаутович до след Коледа

Австрийският национал Марко Арнаутович получи контузия и няма да бъда на разположение на клубния си отбор Уест Хам в натоварената Коледно-новогодишна програма в английския футбол. Арнаутович, който има 5 гола и 2 асистенции в 13 мача на лондночани във Висшата лига през този сезон, разтегна бедрен мускул при успеха с 3:1 над Кардиф Сити във вторник.

BREAKING: West Ham forward Marko Arnautovic out for a month with hamstring injury. #SSN pic.twitter.com/fl77zOMNDp