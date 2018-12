Световен футбол Отрязаха крайните ултраси на Бока за влизане в Испания 06 декември 2018 | 16:43 0 0 0 0 2

La @policia ha detectado esta noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas a uno de los Barras Bravas más significativos y peligrosos, con numerosos antecedentes. Esta persona ha sido devuelta a Argentina.

El fútbol NO es violencia.#BocaRiver #CopaLibertadores pic.twitter.com/AlhgeePeeE — Policía Nacional (@policia) December 6, 2018

Мадзаро е кацнал на летище “Барахас” в испанската столица Мадрид, за да бъде в града за неделния финал на Копа Либертадорес срещу Ривър Плейт, но местните власти не са го пуснали на територията на страната. Мадзаро е бил отпратен с полет обратно към Буенос Айрес.



“Тази нощ полицията засече на летище “Барахас” един от лидерите на “Барабравa”, който е добре познат и опасен, с много предхождащи го инциденти. Въпросната личност е върната обратно в Аржентина. Футболът не е насилие”, написаха от националната полиция на профила си в Twitter по адрес на Мадзаро.

Di Zeo, Mauro Martín y otros dos barrabravas no podrán salir del país para ver a @BocaJrsOficial. Junto a la Justicia seguimos adelante, trabajando con firmeza, para que los violentos no entren a los estadios. En este caso, una buena resolución de la Dra. Sabrina Namer. pic.twitter.com/w95N4bQAot — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 4, 2018

