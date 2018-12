Легендата Мирко Кроу Коп срещу Рой Нелсън на Bellator 217

Легендата Мирко Кроу Коп (37-11-2, 1 отменен резултат) най-накрая ще направи своя дебют за Bellator. Кроу Коп излиза срещу Рой Нелсън (23-16 ММА) на събитието Bellator 217, което ще се проведе на 16 февруари в Кънектикът. Двамата трябваше да се бият още тази година, но тогава Мирко контузи коляното си и трябваше да се подложи на операция, а няколко месеца по-късно взе участие в събитие на RIZIN и нокаутира Роки Мартинес в първия рунд и навлезе в серия от 9 победи.

Mirko Cro Cop will make his long-awaited Bellator debut on Feb. 16 against Roy Nelson — https://t.co/uJivbRSJpv