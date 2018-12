Мартен Фуркад спечели първия индивидуален старт, Антон Синапов е 19-и на 20 км в Поклюка (видео)

Top 30 results from men's individual competition #POK18



Българинът Антон Синапов завърши на 19-о място в индивидуалната дисциплина на 20 км в първия кръг от новия сезон от Световната купа по биатлон в Поклюка (Словения).Синапов допусна само една грешка в последната от четирите си стрелби и измина трасето за 49:19.6 минути. Това беше първото индивидуално състезание за сезона, след като в неделя в Поклюка се проведоха единичната и класическата смесени щафети.25-годишният Синапов не сгреши в първите си три стрелби, когато се движеше седми. Пропуск при последния изстрел на прав обаче го лиши от най-предното му класиране в кариерата. Все пак това е най-доброто му представяне в дисциплината 20 км. Той има по-предно класиране в спринта - 16-а позиция от март 2016 година в Ханти Мансийск (Русия).Красимир Анев остана 49-и с три пропуснати мишени и изоставане от 3:43.5 минути, Владимир Илиев е 79-и с шест грешки и на 6:14.2 минути от победителя, а Димитър Герджиков е 103-и с шест пропуснати мишени и пасив от 9:48.5 минути.Седемкратният носител на Световната купа Мартен Фуркад (Франция) започна с победа новия сезон. Петкратният олимпийски и 11-кратен световен шампион повали всичките 20 мишени и измина трасето за 47:09.2 минути. Така Фуркад записа 71-а индивидуална победа в кариерата си за Световната купа.Втори на 4.2 секунди финишира германецът Йоханес Кюн, който също беше без грешка в стрелбата.Австриецът Симон Едер се нареди трети на 19.7 секунди с 20 от 20 повалени мишени.В тази дисциплина при грешка в стрелбата не се влиза в наказателна обиколка, а се добавя по една минута към времето на състезателя.Звездата на норвежкия тим Йоханес Тингес Бьо остана едва седми с три грешки в стрелбата и пасив от 1:11.9 минути.Състезанието първоначално трябваше да се проведе вчера в Поклюка, но беше отложено заради късна мъгла.По-късно днес е индивидуалната дисциплина на 15 км при жените.