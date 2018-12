Испания Симеоне направи 400 мача начело на Атлетико, статистиката му е впечатляваща 06 декември 2018 | 12:59 - Обновена 0 0 0 0 3



Аржентинецът беше назначен на поста на 23 декември 2011 г., като във въпросните 400 мача отборът е постигнал 246 победи, 89 равенства и 65 загуби. Процентът му на победи е 61,5%, а “сухите” мрежи - 210. Мадридчани имат 7 титли под негово ръководство - 1 на Испания, 1 Купа на Краля, 1 Суперкупа на Испания, 2 пъти Лига Европа и 2 Суперкупи на Европа, както и 2 финала в Шампионската лига. Diego Simeone has now taken charge of 400 games as Atletico Madrid manager.



His record speaks for itself pic.twitter.com/og9fgXY6Ie — Footy Accumulators (@FootyAccums) December 6, 2018 “Побиват ме тръпки, мислейки за това. Най-добре е да не гледаме назад. Много хора си тръгнаха, откакто дойдох. Доволен съм, че съм в отбора, който обичам, и че търся начин да го подобря като тим и институция. Дано да мога да му дам много енергия преди да си тръгна, защото този клуб се нуждае от много енергия. Най-доброто нещо от тези 400 мача е всички - от човека, който ти сервира на бара, до най-новия в клуба, както и от най-младия до най-стария фен, да знаят как играем. Това е най-важното нещо, което може да има един клуб - идентичност, а ние я имаме”, коментира Ел Чоло след юбилейния си двубой за Атлетико. Diego Simeone delighted to reach 400 games in charge of Atletico Madrid as he hails his team's identity:



