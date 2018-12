Европейски футбол Пеле грабна Меси: Има само един крак, Марадона беше по-добър 06 декември 2018 | 10:46 - Обновена 0 0 0 0 15

Pelé on comparisons between him and Messi: "He only shoots with one leg, he can only do one thing." #FCBLive pic.twitter.com/V6ItU9Bq7F — Juan G. Arango (@JuanG_Arango) December 5, 2018

#Pele takes a dig at #Messi saying #Maradona is better! One of the eternal debate ... pic.twitter.com/QuYCpMgNK3 — 365Scores (@365Scores) December 6, 2018

“Ще ме попитате дали Марадона беше по-добър от Меси? Да. При това с много. Много, много по-добър”, завършва Пеле. Макар че в миналото Пеле се е изказвал доста ласкаво за аржентинската легенда на Барселона Лионел Меси , сега премина в друга крайност и разкритикува сериозно “Ла Пулга”. Бразилската икона говори пред местното издание Folha de Sao Paulo и тотално разкъса №10 на Барселона, определяйки го като футболист “с един крак, който не може да играе добре с глава”.“Как може да сравнявате играч, който борави добре с глава, стреля еднакво силно с левия и десния крак и друг такъв, който има шут единствено с левия крак, има точно едно движение и никак не го бива в играта с глава?”, попита Пеле, нападайки открито десетката на “блаугранас”.“За да сравнявате когото и да е с Пеле, трябва този някой да има ляв и десен крак и да може да вкарва с глава”, продължи 78-годишният бразилец, който има във витрината си невероятните три световни титли. Едсон Арантеш до Нашименто, както е рожденото име на легендарния кариока дори стигна дотам, че направи комплимент на дългогодишния си съперник за званието №1 в историята Диего Армандо Марадона, категоризирайки го като “много по-добър” от Лео.“Ще ме попитате дали Марадона беше по-добър от Меси? Да. При това с много. Много, много по-добър”, завършва Пеле.

