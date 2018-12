НБА Уестбрук задмина Кид, а Джордж наниза 47 на Нетс 06 декември 2018 | 08:54 - Обновена 0 0 0 0 1

Congrats to Russell Westbrook of the @okcthunder for moving up to 3rd on the all-time TRIPLE-DOUBLES list!#ThunderUp #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/On5iZz6QKd — NBA (@NBA) December 6, 2018

Уестбрук вкара 21 точки, даде 17 асистенции - само с 4 по-малко от целия противников тим и също така овладя 15 борби и отне 1 топка. Гардът на ОКС обаче пропусна цели 14 стрелби от игра, включително 7 от тройката. Джордж бе във вихъра си и записа най-резултатния си мач, откакто играе за Тъндър, като освен впечатляващите 47 точки, овладя 15 борби и даде 4 завършващи подавания за 37 минути на терена и при стрелба 6/13 от тройката, 9/14 за 2 точки и 11/14 от наказателната линия.

Paul George did it all to lead the @okcthunder comeback win on the road! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/7wG4Zp574Z — NBA.com/Stats (@nbastats) December 6, 2018

Стивън Адамс вкара 15 точки, а Денис Шрьодер се включи с 12 като резерва. Тъндър спечелиха последната четвърт с 20 точки разлика, след като я започнаха с изоставане от цели 18.



Алън Краб с 22 точки и Джо Харис с 19 бяха най-резултатни за Нетс. Ръсел Уестбрук задмина Джейсън Кид във вечната ранглиста по мачове с "трипъл-дабъл" и вече еднолично е трети с общо 108 такива двубоя. Пол Джордж от своя страна наниза 47 точки при победата на Оклахома Сити над Бруклин със 114:112, включително последните 7 точки за своя тим в двубоя и победната тройка.

