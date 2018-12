НБА ЛеБрон вилня в последната част срещу Спърс 06 декември 2018 | 08:46 0 0 0 0 10



Джеймс вкара 42 точки, овладя 5 борби и даде 6 асистенци за 40 игрови минути. Той добави 2 отнети топки и стреля 15/24 от игра - 12/17 за точки и 3//7 от тройката, както и 9/13 от наказателната линия.

Кайл Кузма реализира 22 точки, а Лонзо Бол и Кентавиъс Колдуел-Поуп се оттеглиха съответно с 14 и 12. Джош Харт имаше важно включване от пейката, като шестте му точки дойдоха след две ключови тройки в заключителните минути в “Стейпълс Сентър”.

ЛеБрон Джеймс даде тон на останалите баскетболисти на Лос Анджелис, за да могат Лейкърс да изиграят изключително добра последна четвърт и да си гарантират победата срещу Сан Антонио у дома - 121:113. "Езерняците" влязоха във финалните 12 минути с изоставане от 12 точки, но тогава ЛеБрон вкара 20 от своите 42 точки, а играчите на Люк Уолтън нанизаха общо 43 точки, поздравявайки се с петнадесети успех за сезона.Джеймс вкара 42 точки, овладя 5 борби и даде 6 асистенци за 40 игрови минути. Той добави 2 отнети топки и стреля 15/24 от игра - 12/17 за точки и 3//7 от тройката, както и 9/13 от наказателната линия.Кайл Кузма реализира 22 точки, а Лонзо Бол и Кентавиъс Колдуел-Поуп се оттеглиха съответно с 14 и 12. Джош Харт имаше важно включване от пейката, като шестте му точки дойдоха след две ключови тройки в заключителните минути в "Стейпълс Сентър".ДеМар ДеРоузън и неговите 32 точки не бяха достатъчни на Сан Антонио. Гардът получи сериозна подкрепа от Руди Гей, реализирал 31точки, както и от ЛаМаркъс Олдридж с 21 точки. За спърс това бе втора поредна загуба и общо седма в последните десет мача от редовния сезон.

