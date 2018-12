Снукър Нетипично драматично! Алън пак подчини Робъртсън и стигна 1/4-финалите в Йорк 06 декември 2018 | 01:33 0 0 0 0 0 Шампионът от "Мастърс" Марк Алън наложи волята си в решителния 11-и фрейм и спечели с 6:5 по възможно най-драматичния начин срещу носителя на "Тройната корона" Нийл Робъртсън в осминафинален сблъсък от Шампионата на Обединеното кралство. Двубоят бе очакван с огромен интерес, защото противопоставяше двама от най-изящните брейк-билдъри в световния снукър, но противно на предварителните нагласи двамата се впуснаха в напрегната размяна на стратегически визити.



Some performance tonight from the Pistol!#baizeofglory @betway @pistol147 pic.twitter.com/6OoSL6biUD — World Snooker (@WorldSnooker) December 5, 2018

Любопитното е, че северноирландецът за трети път през този сезон и само в рамките на малко повече от месец побеждава левичаря от Мелбърн - 10:5 на финала на Межународния шампионат в Китай и 6:1 на 1/4-финалите в "Шампион на шампионите". That's some way to finish! @pistol147 puts away back-to-back centuries (102, 114) to beat Robertson for the quarter finals of the @betway UK Championship! #baizeofglory pic.twitter.com/vHhah55LNe — World Snooker (@WorldSnooker) December 5, 2018

Победителят бе заслужен, защото въпреки липсата на голям брой печеливши единични посещения на масата, все пак бе човекът, който инициираше по-солидните точкови серии. Робъртсън демонстрира страховита непоколебимост и завидни нерви, за да осъществи обрат от 1:3 до 4:3 и впоследствие да открадне пореден фрейм за 5:4, но не показа познатия блясък в реализирането на комбинации от топки. Последните два фрейма по безапелационен начин отидоха на сметката на Пистолета, който пое контрола върху зеленото сукно от самото им начало и неслучайно реализира единствените два сенчъри брейка - 102 и 114 - в мача именно в тях.

Робъртсън поведе след серия от 51 в първия фрейм, когато му бе предоставен шанс да излезе на масата при несвършена от опонента му работа. Алън бързо отговори с поредица от 77 за 1:1, а после измъкна още две партии (втората с брейк от 62), за да поведе на интервала с 3:1. Тогава започна обрата на Гръмотевицата от Австралия, който отново се възползва от неточности във визитите на съперника. И то по брутален начин. И трите поредни партии на сметката на австралиеца бяха извоювани с преобръщане на развоя на самите фреймове, като последните две от този важен мини сегмент от мача бяха измъкнати само с 1 точка разлика и по черната топка.

Алън изравни на 4:4 с няколко резултатни посещения, без да дава на Робъртсън да реализира нищо. В един момент от деветия фрейм пък Пистолета водеше с 63-0 след серия от 54, а съперникът му половин час не бе отбелязвал нито една топка, но тогава 14-кратният ранкинг шампион показа класа под напрежение и измъкна още една партия със само 1 точка разлика, разчиствайки масата. He's making a habit of this!



For the third time in the match, Robertson steals the frame on the black by a single point - he's now a frame from the quarter finals! [5-4] #baizeofglory @betway pic.twitter.com/NWPGQb1sTp — World Snooker (@WorldSnooker) December 5, 2018

Тогава дойдоха въпросните два поредни сенчъри брейка и все пак логиката донякъде възтържествува, защото Робъртсън просто не поддържаше нормален за нивото си брейк-билдинг в срещата и си изпати.

"За награда" Марк Алън ще се изправи срещу един от най-близките си приятели в световния тур Стивън Магуайър, който по не по-малко драматичен начин от 0:4 стигна до паметен успех с 6:5 над световния шампион Марк Уилямс по-рано през деня. Back from 4-0 down

Makes 3 centuries

Wins the decider

Beats the World Champion



A sensational comeback from Stephen Maguire. He's through to make his 10th appearance in the quarter finals of the @betway UK Championship. Up next, Robertson or Allen! #baizeofglory pic.twitter.com/9N2VFcMylc — World Snooker (@WorldSnooker) December 5, 2018

Невероятното в случая бе, че Магуайър всъщност бе споделил на баща си да подготви колата за потегляне по време на интервала, когато отстъпваше значително в резултата с 0:4. След почивката обаче той направи изумителни брейкове от 122, 120, 109 и 97, чрез които поведе с 5:4! Разчистването му в решителния 11-и фрейм бе по учебник и той заслужено с поредица от 63 "взе скалпа" на световния шампион и по важното - осигури си участие в "Мастърс"-а през януари за първи път от 2016-а насам.

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 201 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1