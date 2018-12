НБА Отровна медийна среда отказва играчите от ЛеБрон 05 декември 2018 | 20:18 - Обновена 0 0 0 0 3

Kevin Durant on why stars don’t want to team up with LeBron

https://t.co/VdUSeHPr9G pic.twitter.com/GWsATn5iao — Bleacher Report (@BleacherReport) December 5, 2018

“Около ЛеБрон се създава шумотевица, която идва от други. Има толкова много вманиачени фенове сред вас, журналистите. Някои от тях откровено му се умилкват. А ние играем баскетбол и в дадени моменти това сякаш въобще не е на дневен ред. И точно тогава разбирам защо някои хора не биха желали да се намират в такава отровна медийна среда. Особено, когато вниманието е от неща, несвързнаи с играта. Не ме разбирайте погрешно, ЛеБрон в никакъв случай не е виновен”, обясни Кей Ди.

“Watch the game and shut up.”

Kevin Durant having fun with fans by doing a censored version of his encounter with a Mavs fan a couple of weeks ago.



(Via @HoHighlights, davisbish/IG)pic.twitter.com/uH9WxyjvOq — Ballislife.com (@Ballislife) December 5, 2018

Кевин Дюрант изрази интересна гледна точка относно това защо доста играчи не искат да се присъединят към ЛеБрон Джеймс, който понастоящем е част от Лос Анджелис Лейкърс. През лятото най-голямата звезда на световния баскетбол подписа четиригодишен договор с втория най-титулуван отбор в историята на НБА. Съперникът му от Голдън Стейт обаче смята, че медийната среда, която се е създала около Джеймс е крайно нелицеприятна и отказва немалка част от баскетболистите от това, да заиграят заедно с Краля.

