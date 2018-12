НБА Дейвис е готов да остане в Пеликанс, но търси още причини 05 декември 2018 | 19:49 - Обновена 0 0 0 0 3



Разковничето обаче е, че крилото иска да получи още причини, с които да затвърди решението си да продължи да носи екипа на “пеликаните”, пишат от Basketball Insiders. Една от тях със сигурност е изгодния договор, който вероятно ще получи от отбора, но в същото време е пожелал да му бъдат дадени и други мотиви, като част от това включва привличането на още стабилни играчи, които да му помогнат в тежката битка в Западната конференция.

Through 20 games, Anthony Davis is averaging 28.2 points, 13 rebounds and 4.8 assists.



No one has maintained that kind of line for an entire season since Kareem in 1972-73(!!!) pic.twitter.com/RDmAExjeGe — Will Guillory (@WillGuillory) December 3, 2018

Към момента Дейвис и съотборниците му са на дванадесето място в изключително равностойната на този етап конференция, а от изданието добавят още, че Пеликанс обмислят вариант, в който да предложат сериозна сделка на Вашингтон.



