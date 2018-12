Лесна работа за рожденика Рони на 1/8-финалите в Йорк

Навръх 43-ия си рожден ден действащият шампион в Йорк Рони О’Съливан даде само фрейм на Джак Лисовски в осминафиналния им сблъсък от Шампионата на Обединеното кралство по снукър. Двубоят се очакваше с повишен интерес, заради добрата форма на световния номер 17, но той спечели само първата партия, след което трябваше да приеме тежкото поражение с 1:6.

Причината за изразителното поражение са големият брой пропуски на по-младия англичанин от позиции, в които по принцип се очакват лесно вкарани топки. Топ брейкове от 118 и 112 позволиха на Ракетата да поведе с 3:1 на интервала, а после продължи да доминира на зеленото сукно.

Defending champ @ronnieo147 is through to the quarter finals of the @betway UK Championship, flattening Jack Lisowski 6-1 with two tons!#baizeofglory pic.twitter.com/fKB59x8QvW