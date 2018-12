Отмениха първото индивидуално състезание от Световната купа по биатлон

Първото индивидуално състезание от Световната купа по биатлон при мъжете беше преместено от сряда за четвъртък. Причина за отлагането с 24 часа на надпреварата 20 километра индивидуално беше гъстата мъгла в Поклюка (Словения). Намалената видимост на части от снежното трасе принуди организаторите да пренасрочат събитието за утре.

The new start time is tomorrow, 06 December 10:15 CET. A new start list will be drawn later today as states by IBU World Cup Race Director Borut Nunar #POK18 https://t.co/NBstZYHpCz