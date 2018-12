Ортега предпочита Хабиб пред Конър

Невероятният талант Брайън Ортега обяви, че предпочита да се бие с Хабиб Нурмагомедов вместо с Конър Макгрегър. Американецът ще има шанса да стане шампион на UFC в категория перо през уикенда. Той се изправя срещу шампиона Макс Халауей на галавечерта в Торонто. Въпреки това боецът от Лос Анджелис вече гледа напред.

For the record, Dana called me yesterday to see if I would step in against Khabib since Max hadn’t responded yet. I said yes. Eventually, Max replied and Dana gave him the fight. If all goes according to plan, I’ll get my turn - at both of them.