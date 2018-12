Хабиб трябва да се яви на изслушването

Хабиб Нурмагомедов ще бъде задължен да се яви на изслушването пред Атлетическата комисия на щата Невада заради масовото меле след неговия двубой с Конър Макгреъгр. Руснакът беше призован, също както и неговият противник. В последния момент юридическият екип на ирландеца поиска техният клиент да не присъства и получи одобрение.

Самото изслушване ще се състои на 10 ноември. Първоначално и двамата бяха призовани да дадат показания за ситуацията. Все още не е ясно дали Макгрегър няма да бъде призован на по-късна дата.

