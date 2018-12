НБА Сакраменто с най-добра първа част в клубната история 05 декември 2018 | 14:06 0 0 0 0 1

The @SacramentoKings get out in front early and win on the road in PHX!#SacramentoProud 122#TimeToRise 105



De'Aaron Fox: 16 PTS, 7 AST

Buddy Hield: 20 PTS, 5 REB, 3 3PM

Bogdan Bogdanovic: 14 PTS, 5 REB, pic.twitter.com/CEzBh7y0OT — NBA (@NBA) December 5, 2018

Баскетболистите от столицата на Калифорния вкараха с 27 точки повече от “слънцата” в началните 12 минути, които завършиха при резултат 36:9, а статистиците моментално изчислиха, че “кралете” никога не са започвали мач от НБА по толкова силен начин. Първата четвърт се оказа достатъчна за гостуващия тим да стигне до дванадесетата си победа през редовния сезон в общо двадесет и три изиграни мача до момента.

The Kings have a 36-9 over the Suns after the first quarter, which marks the best opening quarter in franchise history.#SacramentoProud #NBA #NBATwitter pic.twitter.com/emBWi2A8YL — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 5, 2018

Кингс, подобно на Сънс, бяха сочени като аутсайдер преди началото на сезон 2018/2019, но към момента категорично опровергават критиците и се представят над очакванията. Младите играчи на отбора впечатляват с играта си и показват сериозно израстване, а към днешна дата баскетболистите на Дейв Йейгър се намират точно под чертата на плейофите - на девета позиция с баланс 12-11.

