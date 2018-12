Маркел Фулц ще отсъства от игра за неопределен период от време

Гардът на Филаделфия 76ърс Маркел Фулц ще отсъства от игра за неопределено време, след като бе диагностициран със синдром на изхода на гръдния кош, съобщи неговият личен агент.

Markelle Fultz has been diagnosed with Neurogenic Thoracic Outlet Syndrome, which affects the nerves between the shoulder and neck and is treatable, per @wojespn pic.twitter.com/EdkdmSAblQ