Лека атлетика Обявиха нормативите и системата за квалификация за Световното в Доха 05 декември 2018 | 12:06 - Обновена



Новост в системата е, че в отделните дисциплини има поставен опреден брой на участниците, както много силни постижения. Щафетите ще бъдат по 16, а 10 от тях ще се определят на световния шампионат за щафети в Йокохама, Япония през 2019-а година.



Ето и нормативите и броя на участниците в отделните дисциплини:

Men Event Women

10.10 48 100m 48 11.24

20.40 56 200m 56 23.02

45.30 48 400m 48 51.80

1:45.80 48 800m 48 2:00.60

3:36.00 (3:53.10) 45 1500m (Mile) 45 4:06.50 (4:25.20)

13:22.50 42 5000m 42 15:22.00

27:40.00 27 10,000m 27 31:50.00

2:16:00 100 Marathon 100 2:37:00

8:29.00 45 3000m SC 45 9:40.00

13.46 40 110m H / 100m H 40 12.98

49:30 40 400m H 40 56.00

2.30 32 High Jump 32 1.94

5.71 32 Pole Vault 32 4.56

8.17 32 Long Jump 32 6.72

16.95 32 Triple Jump 32 14.20

20.70 32 Shot Put 32 18.00

65.00 32 Discus Throw 32 61.20

76.00 32 Hammer Throw 32 71.00

83.00 32 Javelin Throw 32 61.50

Heptathlon 24 6300

8200 24 Decathlon

1:22:30 60 20km Race Walk 60 1:33:30

3:59:00 50 50km Race Walk 30 4:30:00

Top 10 at IWR + 6 from Top Lists

16 4x100m 16 Top 10 at IWR + 6 from Top Lists

Top 10 at IWR + 6 from Top Lists

16 4x400m 16 Top 10 at IWR + 6 from Top Lists

Top 12 at IWR + 4 from Top Lists

atletikabg.com Съветът на ИААФ (Международната асоциация на атлетическите федерации) обяви нормативите и системата за Световното първенство в Доха, Катар. Състезанието е най-голямото спортно събитие за 2019-а година и ще се проведе от 27 септември до 6 октомври.Новост в системата е, че в отделните дисциплини има поставен опреден брой на участниците, както много силни постижения. Щафетите ще бъдат по 16, а 10 от тях ще се определят на световния шампионат за щафети в Йокохама, Япония през 2019-а година.Men Event Women10.10 48 100m 48 11.2420.40 56 200m 56 23.0245.30 48 400m 48 51.801:45.80 48 800m 48 2:00.603:36.00 (3:53.10) 45 1500m (Mile) 45 4:06.50 (4:25.20)13:22.50 42 5000m 42 15:22.0027:40.00 27 10,000m 27 31:50.002:16:00 100 Marathon 100 2:37:008:29.00 45 3000m SC 45 9:40.0013.46 40 110m H / 100m H 40 12.9849:30 40 400m H 40 56.002.30 32 High Jump 32 1.945.71 32 Pole Vault 32 4.568.17 32 Long Jump 32 6.7216.95 32 Triple Jump 32 14.2020.70 32 Shot Put 32 18.0065.00 32 Discus Throw 32 61.2076.00 32 Hammer Throw 32 71.0083.00 32 Javelin Throw 32 61.50Heptathlon 24 63008200 24 Decathlon1:22:30 60 20km Race Walk 60 1:33:303:59:00 50 50km Race Walk 30 4:30:00Top 10 at IWR + 6 from Top Lists16 4x100m 16 Top 10 at IWR + 6 from Top ListsTop 10 at IWR + 6 from Top Lists16 4x400m 16 Top 10 at IWR + 6 from Top ListsTop 12 at IWR + 4 from Top Lists

