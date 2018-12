Колорадо се върна от три гола пасив, но тогава Хорнквист се развихри

Питсбърг Пингуинс отнесе Колорадо с 6:3, а Патрик Хорнквист вкара хеттрик в третия период за успеха. Аваланш изоставаха с 0:3, след това се върнаха в мача с равенство, преди Хорнквист да се развихри. Неговото попадение при числено превъзходство 6:11 минути преди края дадоха преднина на "пингвините".

Now playing at an arena near you: THE HORNQVIST SHOW!



Read more about how 'Hatric' Hornqvist secured his spot in franchise history: https://t.co/IDtYiNRkok pic.twitter.com/hFzmYpe02m