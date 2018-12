Торонто регистрира най-добрия си старт от 84 години

Торонто Мейпъл Лийфс регистрира най-добрия си старт в първенството от 84 години насам, след като има 40 събрани точки от първите 28 мача. Кленовите листа се наложиха с 4:3 след продължение над Бъфало след попадение на Остън Матюс три секунди след началото на продължението.

