"Чуковете" стовариха три тежки удара по Кардиф

Уест Хам записа втори убедителен успех в рамките на няколко дни. След като разгроми с 3:0 като гост Нюкасъл, днес тимът на Мануел Пелегрини се наложи с 3:1 над новака Кардиф Сити и за пръв път през сезона постигна поредни победи. В герой за "чуковете" се превърна резервата Лукас Перес, който вкара два бързи гола след почивката. Микейл Антонио в 61-ата минута съвсем отчая гостите, които съумяха само да стигнат до почетно попадение в добавеното време чрез Джош Мърфи.

Двубоят можеше да се развие по съвсем друг начин, ако Джо Ролс беше реализирал отсъдената в полза на Кардиф дузпа в 35-ата минута. Лукаш Фабиански обаче спаси неговия удар и запази нулевото равенство. Малко по-късно Марко Арнаутович се контузи, а влезлият на неговото място Лукас Перес поведе "чуковете" към победата. Испанецът нямаше гол в Премиър лийг от 700 дни, но в 49-ата минута се възползва от подаване на Робърт Снодграс и даде аванс на уест хам. Защитата на Кардиф не реагира никак добре в ситуацията и носи сериозна вина за гола. Само пет минути по-късно левият бек Артур Масуаку центрира към Лукас Перес, който покачи на 2:0.

Гостите свалиха гарда и след час игра всичко беше решено. Снодграс изпълни корнер, пращайки топката на далечната греда, а там Микейл Антонио с глава вкара трети гол във вратата на Нийл Етеридж.

