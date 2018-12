Официално: Мемфис привлече Джоаким Ноа

Френският център Жоаким Ноа подписа договор за една година с Мемфис Гризлис, съобщиха от тима от НБА. Според ESPN трансферната сума е минимум 1.73 милиона долара.

33-годишният Ноа, син на бившия френски професионален тенисист Яник Ноа, беше освободен от тима на Ню Йорк Никс в средата на октомври.

“I feel really blessed... I just want to be here for the guys and be a good influence.” - Joakim Noah pic.twitter.com/JZSMXk3X2z