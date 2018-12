Топлото време в Европа отложи старта на сезона в сноуборда

Топлото време и липсата на сняг в Европа доведе до отлагането на старта на новия сезон от Световната купа по сноуборд за мъже и жени. Първото състезание от календара в Монтафон (Австрия) от 12 до 16 декември е анулирано. Така с надпреварата в сноубордкроса в Червиня (Италия) на 20 и 21 декември ще бъде поставено началото на сезона. В Италия трябва да стартира и българката Александра Жекова.



Високите температури доведоха и до анулирането на стартовете от Световната купа по ски-алпийски дисциплини за жени във Вал Д'Изер (Италия) от 14 до 16 декември. Състезанията по ски-скок (индивидуално и отборно) в Титизее-Нойщад (Германия) от 7 до 9 декември също са отменени.

Unfortunately also Montafon has suffered from warm temperatures and with not enough snow to build the course, the Audi FIS Cross Alps Tour event scheduled for December 13-15, has been cancelled. More info about potential rescheduling of the event will be available on Monday. pic.twitter.com/cNqjHAEWkl