Благой Иванов - Багата вече е в топ 15 на UFC при най-тежките

Единственият българин в най-голямата ММА организация в света UFC - Благой Иванов (16-2 (1 отменен резултат) ММА, 0-1 UFC) вече е в топ 15 на ранглистата в тежка категория. Това стана факт, след като знаменитият Марк Хънт прекрати отношенията си с Дейна Уайт и вече не е част от промоцията.

New European contender? Welcome to the UFC Blagoy Ivanov! pic.twitter.com/IGzD1lL3LY