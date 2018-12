Тайсън Фюри: Аз срещу Джошуа - най-големият бой в историята на британския бокс

Бившият световен шампион в тежка категория Тайсън Фюри, който преди няколко дни завърши наравно в битката срещу носителя на титлата на WBC Дионтей Уайлдеръм, счита че американецът ще се опита да избегне срещата - реванш с него.

@@@

Сега Тайсън иска да проведе двубой срещу световния шампион на IBF, WBA, WBO и IBO Антъни Джошуа.

@@@

Fury: I Have a Feeling Wilder Will Run, Avoid Rematch at All Costs! https://t.co/jYxisMAWqI pic.twitter.com/9eYntLi2zw