Серина срещу Винъс е топ сблъсъкът в Абу Даби

Серина Уилямс потвърди участието си на Mubadala World Tennis Championship в Абу Даби, където при жените ще има само един сблъсък, но той ще е повече от специален. 23-кратната шампионка в турнирите от "Големия шлем" ще се изправи срещу сестра си Винъс Уилямс в директна битка за трофея.

Надпреварата ще се проведе от 27 до 29 декември. 37-годишната американка се завръща на демонстративния турнир, в който миналата година отстъпи на Йелена Остапенко с 2-6 6-3 5-10. Това бе първият мач на Серина, след като роди дъщеря си.

